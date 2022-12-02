Шаг 1. Как снять деньги с валютной карты: способы
- снять средства можно в кассе банка;
- также можно заказать валюту для выдачи в Приват24: Все услуги — Услуги — Заказ наличных.
Шаг 2. Открываем приложение Приват24
Зайдите в приложение. Внизу появляется вкладка под названием Сервисы.
Откройте — в ней будет категория Услуги, ее тоже нужно открыть.
Шаг 3. Выбираем Заказ наличных
Шаг 4. Указываем данные
В новом окне необходимо указать следующие данные:
- дату получения средств;
- область получения;
- город и отделение, где вы хотите забрать наличные деньги.