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Факты / Україна / Экономика
Анна Голишевская |
Как снять валюту с интернет-карты Приватбанк: пошаговая инструкция

Как снять валюту с интернет-карты Приватбанк: пошаговая инструкция

Если вам нужна валюта, но нет времени на то, чтобы снять гривны и обменять их, вы можете снять деньги через Приват24.

Это делается довольно быстро и удобно. Как снять валюту с онлайн-карты в Приватбанке – читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Как снять деньги с валютной карты: способы

  • снять средства можно в кассе банка;
  • также можно заказать валюту для выдачи в Приват24: Все услуги — Услуги — Заказ наличных.

Шаг 2. Открываем приложение Приват24

Зайдите в приложение. Внизу появляется вкладка под названием Сервисы.

Приват

Откройте — в ней будет категория Услуги, ее тоже нужно открыть.

Шаг 3. Выбираем Заказ наличных

В этом окне нужно указать сумму, которую хотите снять, и нужную валюту.

Приват

Далее нажмите кнопку Продолжить. После этого у вас появится новое окно.

Шаг 4. Указываем данные

В новом окне необходимо указать следующие данные:

  • дату получения средств;
  • область получения;
  • город и отделение, где вы хотите забрать наличные деньги.

Шаг 5. Подтверждаем данные и забираем деньги

В новом окне нужно подтвердить данные о заказе денег.

Приват

После подтверждения заявки вам придет сообщение с подтверждением. Завершающий шаг – просто в указанное время заберите свою валюту.

Фото: Instagram


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