Если вам нужна валюта, но нет времени на то, чтобы снять гривны и обменять их, вы можете снять деньги через Приват24.

Это делается довольно быстро и удобно. Как снять валюту с онлайн-карты в Приватбанке – читайте в материале Фактов ICTV.