Якщо вам потрібна валюта, але часу на зняття гривні та обміну немає, можна зняти кошти через додаток Приват24.

Це робиться доволі швидко та зручно. Як зняти валюту з інтернет-картки Приватбанку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.