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Факти / Україна / Економіка
Анна Голішевська |
Як зняти валюту з інтернет-картки Приватбанк: покрокова інструкція

Як зняти валюту з інтернет-картки Приватбанк: покрокова інструкція

Якщо вам потрібна валюта, але часу на зняття гривні та обміну немає, можна зняти кошти через додаток Приват24.

Це робиться доволі швидко та зручно. Як зняти валюту з інтернет-картки Приватбанку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Як зняти гроші з валютної картки: способи

  • зняти кошти можна в касі банку;
  • також можна замовити валюту для видачі в Приват24: Всі послуги – Послуги – Замовлення готівки.

Крок 2. Відкриваємо застосунок Приват24

Зайдіть у додаток. Внизу буде вкладка під назвою Сервіси.

Приват

Відкрийте – там буде категорія Послуги, її теж потрібно відкрити.

Крок 3. Обираємо Замовлення готівки

У цьому вікні потрібно вказати суму, яку хочете зняти, і потрібну валюту.

Приват

Далі натискаєте клавішу Продовжити. Після цього у вас з’явиться нове вікно. 

Крок 4. Вказуємо дані

У новому вікні необхідно зазначити такі дані: 

  • дату отримання коштів;
  • область отримання;
  • місто та відділення, де ви хочете забрати готівку.

Крок 5. Підтверджуємо дані та забираємо кошти

У новому вікні потрібно підтвердити дані про замовлення грошей. Після того як заявку підтвердять, вам прийде повідомлення із підтвердженням.

Приват

Завершальний крок – просто у зазначений час заберіть свою валюту. 

Фото: Instagram


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