Крок 1. Як зняти гроші з валютної картки: способи
- зняти кошти можна в касі банку;
- також можна замовити валюту для видачі в Приват24: Всі послуги – Послуги – Замовлення готівки.
Крок 2. Відкриваємо застосунок Приват24
Зайдіть у додаток. Внизу буде вкладка під назвою Сервіси.
Відкрийте – там буде категорія Послуги, її теж потрібно відкрити.
Крок 3. Обираємо Замовлення готівки
Крок 4. Вказуємо дані
У новому вікні необхідно зазначити такі дані:
- дату отримання коштів;
- область отримання;
- місто та відділення, де ви хочете забрати готівку.