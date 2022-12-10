Как эмбарго на российскую нефть повлияет на стоимость топлива в Украине — объясняют эксперты

Декабрь, 10 в 18:54

Эмбарго на российскую нефть было введено 5 декабря, из-за чего в Европе сложилась напряженная ситуация. Синхронно за последние две недели выросли и цены на горючее, примерно на 2 гривны.

Связан ли рост цен на топливо с введением эмбарго и ожидать ли увеличения стоимости в дальнейшем — Факты ICTV узнавали у экспертов.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что общий баланс добычи нефти и ее предложения на рынке на сегодняшний день являются профицитом. Так что ни на цены, ни на наличие топлива на украинских АЗС эмбарго никак не повлияет.

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– Ограничения на российскую нефть никоим образом на ситуацию с ценами на топливо не скажутся. Наибольшее влияние на цену нефти на мировом рынке оказывает ожидание уменьшения роста мировой экономики. Есть проблемы с антиковидными ограничениями в Китае, с ситуацией в Европе. Но я не думаю, что цена на нефтепродукты в Украине будет расти, потому что общие тенденции говорят о том, что в Украине достаточно нефтепродуктов. И никаких моментов, связанных с ажиотажным спросом, нет, — говорит эксперт.

Со своей стороны, финансовый аналитик Алексей Лупоносов также не видит предпосылок для увеличения цен на АЗС.

– Ни на стоимость, ни на качество, ни на цену эмбарго не повлияет. В краткосрочной перспективе это невозможно. На сегодняшний день у европейских стран есть достаточные запасы нефти. Украина с лета обходится нефтью, которая добывается за пределами РФ. И поставки горючего идут из стран ЕС, – говорит он.

По его мнению, цены на топливо, если и будут расти, то только через блэкаут. Стоимость может увеличиться на 5-8% и будет зависеть от региона, а именно страдает ли та или иная область от атак.

– Если вы хотите, чтобы заправка работала, нужен генератор, а на заправках нужен мощный генератор. Его нужно обслуживать, заправлять горючим. Поэтому из-за этого могут расти цены. К тому же, на АЗС продают продукты, которые также могут испортиться. И то, что испортится будет положено в себестоимость. Других факторов, которые могут повлиять на цену горючего, нет совсем, — добавляет аналитик.

Он отметил, что если подорожание и будет, то только весной.