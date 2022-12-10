Як ембарго на російську нафту вплине на вартість пального в Україні – пояснюють експерти

Грудень, 10 в 18:54

Ембарго на російську нафту було запроваджено 5 грудня, через що у Європі склалася напружена ситуація. Синхронно зросли й ціни на пальне, приблизно на 2 гривні за останні два тижні.

Чи пов’язане зростання цін на паливо із введенням ембарго та чи чекати на збільшення вартості надалі – Факти ICTV дізнавалися в експертів.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що загальний баланс видобутку нафти та її пропозиції на ринку на сьогодні є профіцитом. Тож ні на ціни, ні на наявність палива на українських АЗС ембарго ніяк не вплине.

Зараз дивляться

– Обмеження на російську нафту жодним чином на ситуацію з цінами на пальне не позначиться. Наразі найбільший вплив на ціну нафти на світовому ринку чинить очікування зменшення росту світової економіки. Є проблеми з антиковідними обмеженнями в Китаї, з ситуацією в Європі. Я не думаю, що ціна на нафтопродукти в Україні буде рости, тому що загальні тенденції говорять про те, що в Україні нафтопродуктів достатньо. І жодних моментів пов’язаних з ажіотажним попитом немає, – говорить експерт.

Зі свого боку фінансовий аналітик Олексій Лупоносов також не вбачає передумов для збільшення цін на АЗС.

– Ні на вартість, на на якість, ні на ціну ембарго не вплине. У короткостроковій перспективі це не є можливим. На сьогоднішній день європейські країни мають достатні запаси нафти. Україна з літа обходиться тією нафтою, яка добувається за межами РФ. І паставки пального йдуть з країн ЄС, – говорить він.

На його думку, ціни на пальне, якщо і зростатимуть, то лише через блекаут. Вартість може збільшитися на 5-8% і залежатиме від регіону, а саме чи потерпає та чи інша область від атак.

– Якщо ви хочете, щоб заправка працювала, потрібен генератор, а на заправках потрібен потужний генератор. Його потрібно обслуговувати, поповнювати пальним. Тому через це можуть збільшуватися ціни. До того ж на АЗС продають продукти, які також можуть зіпсуватися. І те, що зіпсується буде покладено у собівартість. Інших чинників, які можуть вплинути на вартість пального немає зовсім, – додає аналітик.

Він зауважив, якщо здорожчання й буде, то лише навесні.