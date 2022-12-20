Декабрь, 20 в 13:33

Люди, пострадавшие в апреле 1986 года от аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на денежную помощь и оздоровление от государства.

Факты ICTV узнавали, какая помощь предусмотрена пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Пособие пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС: как получить

Такие граждане имеют право на:

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Чтобы получить такие выплаты, необходимо обратиться в городские, районные, исполнительные органы или в Центр предоставления административных услуг по месту проживания.

Для каждой из этих выплат необходимо собрать разный пакет документов. Так для получения компенсации и помощи ликвидаторам и пострадавшим необходимо подать:

заявление, по форме утвержденной Минсоцполитики;

копию паспорта гражданина Украины;

копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации ядерных аварий, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, пострадавшего от радиационного облучения, отнесенных к определенной категории;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта с отметкой об отказе от принятия такого номера.

Полный перечень необходимых документов ищите здесь.

Чтобы получить единовременную компенсацию родителям умершего ликвидатора Чернобыльской катастрофы, вам понадобится:

Заявление. Копия свидетельства о смерти. Копия документа, подтверждающего статус граждан из числа лиц, отнесенных к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Копия свидетельства о рождении лица – участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (сына или дочери). Копия решения суда, вступившего в законную силу, об установлении факта родственных отношений (в случае необходимости). Копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени и отчества (при необходимости).

Для получения единовременной компенсации семье граждан, умерших вследствие Чернобыльской катастрофы и других ядерных аварий, подготовьте такие документы:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики

Документ, подтверждающий статус граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний и тому подобное.

Свидетельство о браке.

Экспертное заключение межведомственной экспертной комиссии по установлению причинной связи болезни, инвалидности и смерти с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, другой ядерной аварии.

Копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта с отметкой об отказе от принятия такого номера.

Копию паспорта гражданина Украины.

Копию пенсионного удостоверения или удостоверения лица, получающего государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Копию свидетельства о смерти.

Чтобы получить компенсацию и помощь детям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и их родителям, необходимо подготовить:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Копию паспорта отца и / или матери.

Копию удостоверение ребенка, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы (удостоверение серии Д), ребенка с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы (вкладка в удостоверение ребенка с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы).

Копию удостоверения лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, подтверждающего статус отца и / или матери, отнесенных к категориям І, II и III, и имеющих право на льготы в соответствии с законодательством (при наличии).

Копию свидетельства о рождении ребенка.

Копию справки о присвоении отцу и / или матери (для детей из неполных семей) регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта с отметкой об отказе от принятия такого номера.

Подать заявление на получение денежных компенсаций вы можете лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте или онлайн (по электронной почте).

Право на оздоровление

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы также имеют право на помощь в оздоровлении — санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Если получать путевку в санаторий вы не хотите, можно получить денежную компенсацию вместо санаторной путевки гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Для этого необходимо обратиться в городские, районные или исполнительные органы и подать соответствующую заявку.