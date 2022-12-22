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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал: курс валют в Украине на 22 декабря 2022

Юля Захарченко, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

Курс валют продолжает колебаться после 24 февраля, но на прошлой неделе украинская гривна уверенно держала свои позиции против доллара и евро.

Это можно заметить благодаря мониторингу курса от Национального банка Украины. По состоянию на 22 декабря 2022 года, официальный курс гривны к $1 (доллару) составляет 36,5686 грн, €1 (евро) – 38,8706 грн, а zł1 (злотому) – 8,3305 грн.

Официальный курс гривны
к иностранным валютам на 22 декабря 2022

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Евро/грн 41,15 42,15
Доллар/грн 39,6 40,1
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В отделениях покупка продажа
Евро/грн 41,3 42,2
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