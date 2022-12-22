Декабрь, 22 в 10:08

Курс валют продолжает колебаться после 24 февраля, но на прошлой неделе украинская гривна уверенно держала свои позиции против доллара и евро.

Это можно заметить благодаря мониторингу курса от Национального банка Украины. По состоянию на 22 декабря 2022 года, официальный курс гривны к $1 (доллару) составляет 36,5686 грн, €1 (евро) – 38,8706 грн, а zł1 (злотому) – 8,3305 грн.

Официальный курс гривны

к иностранным валютам на 22 декабря 2022

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