Курс валют продолжает колебаться после 24 февраля, но на прошлой неделе украинская гривна уверенно держала свои позиции против доллара и евро.
Это можно заметить благодаря мониторингу курса от Национального банка Украины. По состоянию на 22 декабря 2022 года, официальный курс гривны к $1 (доллару) составляет 36,5686 грн, €1 (евро) – 38,8706 грн, а zł1 (злотому) – 8,3305 грн.
Официальный курс гривны
к иностранным валютам на 22 декабря 2022
Курс валют в Приватбанке
|В отделениях
|купівля
|продаж
|Евро/грн
|41,15
|42,15
|Доллар/грн
|39,6
|40,1
|Злотый/грн
|8,35
|9,15
Курс валют в Ощадбанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,3
|42,2
|Доллар/грн
|39,95
|40,55
Курс валют в Монобанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|38,9
|37,44
|Доллар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют в А-Банке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39
|40,16
|Доллар/грн
|36,7
|37,45
Курс валют в Райффайзен Банке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,7
|42,10
|Доллар/грн
|39,8
|40,3
Курс валют в УкрСиббанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,2
|42,45
|Доллар/грн
|39,85
|40,45