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Факти / Україна / Економіка

Євро подорожчав: курс валют в Україні на 22 грудня 2022

Юля Захарченко, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

Курс валют продовжує коливатися після 24 лютого, але під час минулого тижня українська гривня впевнено тримала свої позиції до долара та євро.

Це можна помітити завдяки моніторингу курсу від Національного банку України. Станом на 22 грудня 2022 року офіційний курс гривні до $1 (долара) становить 36,5686 грн, €1 (євро) – 38,8706 грн, а zł1 (злотого) – 8,3305 грн.

Офіційний курс гривні
до іноземних валют на 22 грудня 2022

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 41,15 42,15
Долар/грн 39,6 40,1
Злотий/грн 8,35 9,15

Курс валют в Ощадбанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 41,3 42,2
Долар/грн 39,95 40,55

Курс валют у Монобанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 38,9 37,44
Долар/грн 36,65 37,44

Курс валют в А-Банку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39 40,16
Долар/грн 36,7 37,45

Курс валют у Райффайзен Банку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 41,7 42,10
Долар/грн 39,8 40,3

Курс валют в УкрСиббанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 41,2 42,45
Долар/грн 39,85 40,45
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