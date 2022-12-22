Грудень, 22 в 10:08

Курс валют продовжує коливатися після 24 лютого, але під час минулого тижня українська гривня впевнено тримала свої позиції до долара та євро.

Це можна помітити завдяки моніторингу курсу від Національного банку України. Станом на 22 грудня 2022 року офіційний курс гривні до $1 (долара) становить 36,5686 грн, €1 (євро) – 38,8706 грн, а zł1 (злотого) – 8,3305 грн.

Офіційний курс гривні

до іноземних валют на 22 грудня 2022

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Курс валют у Приватбанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,15 42,15 Долар/грн 39,6 40,1 Злотий/грн 8,35 9,15

Курс валют в Ощадбанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,3 42,2 Долар/грн 39,95 40,55

Курс валют у Монобанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 38,9 37,44 Долар/грн 36,65 37,44

Курс валют в А-Банку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39 40,16 Долар/грн 36,7 37,45

Курс валют у Райффайзен Банку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,7 42,10 Долар/грн 39,8 40,3

Курс валют в УкрСиббанку