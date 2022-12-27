От 7,7 грн за куб: как изменятся цены на газ в январе 2023 года
Фото: Pixabay
В январе 2023 года цена газа для населения остается стабильной по сравнению с декабрем 2022 года.
Стоимость “голубого топлива” для бытовых потребителей колеблется у разных поставщиков в пределах от 7,70 до 9,99 грн.
Цены на январь уже обнародовали 9 газоснабжающих компаний.
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Около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами компании Нафтогаз Украины. Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.
Таким образом население защищено от стремительных колебаний цены на европейских рынках.
С полным перечнем украинских поставщиков газа и их цен в январе 2023 года можно ознакомиться ниже в таблице.
|Название предприятия
|Годовой тариф на январь 2023 р.
|ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ
|7,70
|ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП
|7,799
|ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
|7,96
|ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД
|7,98
|ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ
|7,99
|ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ
|8,20
|ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO)
|8,46
|ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO)
|8,46
|ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС)
|9,99
Источник: ГазПравда