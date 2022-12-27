Декабрь, 27 в 17:15

В январе 2023 года цена газа для населения остается стабильной по сравнению с декабрем 2022 года.

Стоимость “голубого топлива” для бытовых потребителей колеблется у разных поставщиков в пределах от 7,70 до 9,99 грн.

Цены на январь уже обнародовали 9 газоснабжающих компаний.

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Около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами компании Нафтогаз Украины. Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.

Таким образом население защищено от стремительных колебаний цены на европейских рынках.

С полным перечнем украинских поставщиков газа и их цен в январе 2023 года можно ознакомиться ниже в таблице.

Источник: ГазПравда