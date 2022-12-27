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Факты / Україна / Экономика

От 7,7 грн за куб: как изменятся цены на газ в январе 2023 года

Валентина Чорна, редактор ленты
От 7,7 грн за куб: как изменятся цены на газ в январе 2023 года
Фото: Pixabay

В январе 2023 года цена газа для населения остается стабильной по сравнению с декабрем 2022 года.

Стоимость “голубого топлива” для бытовых потребителей колеблется у разных поставщиков в пределах от 7,70 до 9,99 грн.

Цены на январь уже обнародовали 9 газоснабжающих компаний.

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Около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами компании Нафтогаз Украины. Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.

Таким образом население защищено от стремительных колебаний цены на европейских рынках.

С полным перечнем украинских поставщиков газа и их цен в январе 2023 года можно ознакомиться ниже в таблице.

Название предприятия Годовой тариф на январь 2023 р.
ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ 7,70
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 7,799
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 7,96
ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД 7,98
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 7,99
ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ 8,20
ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС) 9,99
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Источник: ГазПравда

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