Стоимость евро и доллара в банках почти не изменилась: курс валют на 3 января
Нацбанк Украины во вторник, 3 января, установил официальный курс евровалюты относительно гривны на уровне 39 грн/€1. Это на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Американский доллар с июля 2022 года стоит 36,56 грн/$1.
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В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 03.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,45 грн
|42,45 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,75 грн
|42,75 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,90 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|42,95 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,85 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|43,10 грн
|Доллар
|40,35 грн
|41,00 грн
По прогнозам экспертов, в 2023 году курс доллара превысит отметку в 50 грн.
Такой курс уже закладывают в свои цены продавцы товаров, поэтому когда он будет достигнут – только вопрос времени.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк