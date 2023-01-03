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Факты / Україна / Экономика

Стоимость евро и доллара в банках почти не изменилась: курс валют на 3 января

Валентина Летяк, редактор ленты
Курс валют

Нацбанк Украины во вторник, 3 января, установил официальный курс евровалюты относительно гривны на уровне 39 грн/€1. Это на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Американский доллар с июля 2022 года стоит 36,56 грн/$1.

Курс валют 3 січня

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В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 03.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,45 грн 42,45 грн
Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,75 грн 42,75 грн
Доллар 40,20 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 42,95 грн
Доллар 40,20 грн 40,85 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 43,10 грн
Доллар 40,35 грн 41,00 грн

По прогнозам экспертов, в 2023 году курс доллара превысит отметку в 50 грн.

Такой курс уже закладывают в свои цены продавцы товаров, поэтому когда он будет достигнут – только вопрос времени.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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