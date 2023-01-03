Вартість євро та долара у банках майже не змінилася: курс валют на 3 січня
Нацбанк України у вівторок, 3 січня, встановив офіційний курс євровалюти щодо гривні на рівні 39 грн/€1. Це на 3 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
Американський долар з липня 2022 року коштує 36,56 грн/$1.
Зараз дивляться
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 03.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,45 грн
|42,45 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,73 грн
|42,75 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,90 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,20 грн
|42,95 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,85 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|43,10 грн
|Долар
|40,35 грн
|41,00 грн
За прогнозами експертів, у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Такий курс вже закладають у свої ціни продавці товарів, тож коли його буде досягнуто – лише питання часу.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк