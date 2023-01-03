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Факти / Україна / Економіка

Вартість євро та долара у банках майже не змінилася: курс валют на 3 січня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Курс валют

Нацбанк України у вівторок, 3 січня, встановив офіційний курс євровалюти щодо гривні на рівні 39 грн/€1. Це на 3 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Американський долар з липня 2022 року коштує 36,56 грн/$1.

Курс валют 3 січня

Зараз дивляться

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 03.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,45 грн 42,45 грн
Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,73 грн 42,75 грн
Долар 40,20 грн 40,90 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,20 грн 42,95 грн
Долар 40,20 грн 40,85 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 43,10 грн
Долар 40,35 грн 41,00 грн

За прогнозами експертів, у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Такий курс вже закладають у свої ціни продавці товарів, тож коли його буде досягнуто – лише питання часу.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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