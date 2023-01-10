В Киеве и области учащаются отключения света: в ДТЭК назвали причины
В Киеве и Киевской области после праздников учащаются отключения света. В компании ДТЭК объяснили, с чем это связано.
Прежде всего, с тем, что российские террористы продолжают атаковать объекты энергосистемы Украины, что еще больше усиливает дефицит электроэнергии.
На выходных в Украину пришли морозы, поэтому население чаще использует обогреватели, что увеличивает нагрузку на сети. Напомним, что декабрь в стране был теплым, местами температура воздуха была 10-14°C.
Также к работе возвращаются промышленные предприятия – это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.
– На новогодние праздники нам удалось снизить время отключений до минимума. Однако в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет, — отметили в ДТЭК.
Пока энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в “негарантированные часы” (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий.
Так называемая белая зона означает, что свет должен быть у всех потребителей.
В ДТЭК отмечают, что если отсутствует свет во время “белой зоны”, нужно оперативно сообщить об этом. По всей вероятности, в доме или микрорайоне произошла авария.
Источник: ДТЭК