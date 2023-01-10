Январь, 10 в 15:03

В Киеве и Киевской области после праздников учащаются отключения света. В компании ДТЭК объяснили, с чем это связано.

Прежде всего, с тем, что российские террористы продолжают атаковать объекты энергосистемы Украины, что еще больше усиливает дефицит электроэнергии.

На выходных в Украину пришли морозы, поэтому население чаще использует обогреватели, что увеличивает нагрузку на сети. Напомним, что декабрь в стране был теплым, местами температура воздуха была 10-14°C.

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Также к работе возвращаются промышленные предприятия – это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.

– На новогодние праздники нам удалось снизить время отключений до минимума. Однако в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет, — отметили в ДТЭК.

Пока энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в “негарантированные часы” (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий.

Так называемая белая зона означает, что свет должен быть у всех потребителей.

В ДТЭК отмечают, что если отсутствует свет во время “белой зоны”, нужно оперативно сообщить об этом. По всей вероятности, в доме или микрорайоне произошла авария.

Читайте В Киевской области действуют стабилизационные графики отключения света

Источник: ДТЭК