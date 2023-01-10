Січень, 10 в 15:03

У Києві та Київській області після свят частішають відключення світла. У компанії ДТЕК пояснили, з чим це пов’язано.

Найперше з тим, що російські терористи продовжують атакувати об’єкти енергосистеми України, що ще більше посилює дефіцит електроенергії.

На вихідних до України прийшли морози, тому населення частіше використовує обігрівачі, а це так само збільшує навантаження на мережі. Нагадаємо, що грудень в країні був теплим, місцями температура повітря становила 10-14°C.

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Також до роботи повертаються промислові підприємства – це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.

– На новорічні свята нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає, – наголосили в ДТЕК.

Наразі енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в “негарантовані години” (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій.

Так звана біла зона означає, що світло має бути у всіх споживачів.

У ДТЕК наголошують, що якщо відсутнє світло під час “білої зони”, потрібно оперативно повідомити про це. Адже ймовірно, що у будинку чи мікрорайоні сталася аварія.

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Джерело: ДТЕК