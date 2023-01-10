У Києві та області частішають відключення світла: у ДТЕК назвали причини
У Києві та Київській області після свят частішають відключення світла. У компанії ДТЕК пояснили, з чим це пов’язано.
Найперше з тим, що російські терористи продовжують атакувати об’єкти енергосистеми України, що ще більше посилює дефіцит електроенергії.
На вихідних до України прийшли морози, тому населення частіше використовує обігрівачі, а це так само збільшує навантаження на мережі. Нагадаємо, що грудень в країні був теплим, місцями температура повітря становила 10-14°C.
Також до роботи повертаються промислові підприємства – це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.
– На новорічні свята нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає, – наголосили в ДТЕК.
Наразі енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в “негарантовані години” (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій.
Так звана біла зона означає, що світло має бути у всіх споживачів.
У ДТЕК наголошують, що якщо відсутнє світло під час “білої зони”, потрібно оперативно повідомити про це. Адже ймовірно, що у будинку чи мікрорайоні сталася аварія.
Джерело: ДТЕК