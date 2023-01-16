Январь, 16 в 10:52

Начиная с 2020 года украинцы получают два отдельных счета за газ: один за потребленный газ, второй – за услугу по его доставке.

Впрочем, в 2023 году украинцы увидят на своих платежках несколько другие цифры за распределение газа. Ежемесячная плата за доставку газа в течение 2023 года и суммы в платежках будут зависеть от потребления газа в течение прошлого газового года: с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Как самостоятельно рассчитать доставку газа 2023, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Платежки за доставку газа: как высчитать

В 2023 году несколько изменилась методика начисления платы за доставку газа.

С 1 января 2023 года ежемесячную плату за доставку газа рассчитывают, основываясь уже на новых данных потребления, то есть за предыдущий газовый год. Газовым годом называется период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего.

То есть в 2023 году для расчета ежемесячного платежа за распределение газа нужно считать количество потребленных кубов газа за период газового года.

Сравним расчет за доставку газа в 2022 и 2023 году:

В 2022 году потребители платили за распределение по формуле: тариф облгаза * (кубы за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) / 12 = ежемесячная плата за доставку .

потребители платили за распределение по формуле: тариф облгаза * (кубы за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) / 12 = . В 2023 году формула такова: тариф облгаза * (кубы за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) / 12 = ежемесячная плата за доставку.

Формула осталась такая же, но сумма платежа за доставку газа может отличаться, поскольку изменились данные газового года.

То есть, чтобы самостоятельно рассчитать платежи за доставку газа, вам понадобятся две цифры:

тариф от вашего облгаза;

кубы, которые вы потребили за газовый год (с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года).

Свои потребленные кубы за газовый год вы можете найти в бумажных платежках или на специальных электронных сервисах.

Например, если вы живете в Киеве и потребили 1 600 куб.м за газовый год, то ежемесячный платеж за доставку газа в 2023 году будет 50,6 грн (0,38 * 1 600 кубов / 12 = 50,6 грн).

Соответственно, те потребители, которые за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года уменьшили свое потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь будут платить за распределение меньше. Другие наоборот — увидят большие цифры.

Стоит отметить, что сам тариф на распределение газа во время войны не меняется! Эти тарифы остаются актуальными до завершения полномасштабной войны.

Тарифы облгазов на распределение 2023

Стоит отметить, что у разных облгазов тарифы отличаются. Это зависит от нескольких факторов: от региона, количества потребителей и размера расходов для обеспечения функционирования сети.