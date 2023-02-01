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Факты / Україна

В Укрэнерго несколько увеличили лимиты для областей, но дефицит мощности еще значительный

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Укрэнерго несколько увеличили лимиты для областей, но дефицит мощности еще значительный
Фото: Pexels

1 февраля в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности.

Потребление электроэнергии – на уровне вторника.

– Повреждения, нанесенные 13 ракетными и 15 дроновыми российскими атаками, – сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов, – отмечают в Укрэнерго.

Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций ремонтируются по технологическим причинам.

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Из-за этого работающие электростанции не могут полностью покрыть потребление.

Энергетики до сих пор ремонтируют объекты энергетической инфраструктуры, поврежденные во время последней массированной атаки 26 января.

– Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.

Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, – объясняют в национальной энергетической компании.

1 февраля всем облэнерго доведены несколько увеличенные суточные лимиты потребления.

В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. Однако, если в течение суток они не будут соблюдены, будут применяться аварийные отключения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрэнерго

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