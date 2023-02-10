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Факти / Україна / Економіка

Найскладніша ситуація зі світлом після російської атаки на Харківщині – Укренерго

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Найскладніша ситуація зі світлом після російської атаки на Харківщині – Укренерго
Фото: Pexels

Після масованого ракетного та дронового удару РФ енергосистема України отримала пошкодження на сході, заході та півдні, проте найскладніша ситуація на Харківщині. 

Про це у п’ятницю, 10 лютого, повідомляє пресслужба Укренерго.

– Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також  зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний, – сказано в повідомленні. 

Зазначається, що ремонтні бригади вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. 

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В інших регіонах покриття споживання поступово повертається в межі визначених лімітів. 

– Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково, – додали в Укренерго.

В компанії нагадали, що по всій Україні знов оголошено повітряну тривогу, та закликали усіх перебувати в укриттях. 

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