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Усиленно работают ГЭС, дефицита нет: в Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

Марта Бондаренко, редактор ленты
Усиленно работают ГЭС, дефицита нет: в Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме
Фото: Pixabay

На 14 февраля дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует — электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В настоящее время выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций, однако это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов.

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Также идет импорт электроэнергии из Словакии.

В Укрэнерго отмечают, что сегодня отключений электричества не будет – облэнерго не передавали лимиты потребления.

Незначительные ограничения действуют только в Одесской области, потому что там повреждена инфраструктура.

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Ремонты на поврежденных ракетными обстрелами электростанциях продолжаются, а также ремонтируют магистральные сети.

В Укрэнерго отмечают, что более 10 ГВт основных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, ведь они находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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