Завтра Киев весь день будет со светом, но в трех районах могут применяться локальные отключения

Февраль, 13 в 21:22

В части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов Киева есть дефицит пропускной способности сетей. Там могут использоваться локальные отключения света по графикам.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что уже несколько дней Укрэнерго не формирует лимиты для регионов. Но это не означает, что система восстановлена настолько, чтобы работать бесперебойно.

Сейчас смотрят

– Генерационных ограничений у нас практически нет. В настоящее время в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии. И это действительно удивительно. Энергетики делают титаническую работу, чтобы мы с вами были с минимальными отключениями или вообще без них, – написал он.

Впрочем, сети НЭК Укрэнерго, поврежденные из-за обстрелов, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом.