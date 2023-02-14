Посилено працюють ГЕС, дефіциту немає: в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
Станом на 14 лютого дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній – електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Наразі виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, проте це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів.
Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.
В Укренерго наголошують, що сьогодні відключень електрики не буде – обленерго не передавали ліміти споживання.
Незначні обмеження діють лише в Одеській області, бо там є пошкоджена інфраструктура.
Ремонти на пошкоджених ракетними обстрілами електростанціях тривають, також ремонтують магістральні мережі.
В Укренерго наголошують, що понад 10 ГВт основних потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, адже вони знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.