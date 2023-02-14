Лютий, 14 в 11:30

Станом на 14 лютого дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній – електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Наразі виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, проте це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів.

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Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

В Укренерго наголошують, що сьогодні відключень електрики не буде – обленерго не передавали ліміти споживання.

Незначні обмеження діють лише в Одеській області, бо там є пошкоджена інфраструктура.

Ремонти на пошкоджених ракетними обстрілами електростанціях тривають, також ремонтують магістральні мережі.

В Укренерго наголошують, що понад 10 ГВт основних потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, адже вони знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.