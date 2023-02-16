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Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар немного подешевели: курс валют в Украине на 16 февраля

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро 16 февраля Национальный банк Украины снизил официальный курс евро на 22 коп. – до 39,12 грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Официальный курс доллара остается без изменений – 36,65 грн, однако в банковских обменниках его стоимость 39-40 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 16.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,15 грн 42,15 грн
Доллар 39,10 грн 39,60 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,85 грн 42,80 грн
Доллар 39,65 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 42,60 грн
Доллар 39,30 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,55 грн 42,55 грн
Доллар 39,45 грн 39,90 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 43,00 грн
Доллар 39,50 грн 40,50 грн
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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