Февраль, 16 в 9:53

По состоянию на утро 16 февраля Национальный банк Украины снизил официальный курс евро на 22 коп. – до 39,12 грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Официальный курс доллара остается без изменений – 36,65 грн, однако в банковских обменниках его стоимость 39-40 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 16.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,15 грн 42,15 грн Доллар 39,10 грн 39,60 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,85 грн 42,80 грн Доллар 39,65 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 42,60 грн Доллар 39,30 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,55 грн 42,55 грн Доллар 39,45 грн 39,90 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 43,00 грн Доллар 39,50 грн 40,50 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ