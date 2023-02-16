Евро и доллар немного подешевели: курс валют в Украине на 16 февраля
Фото: Depositphotos
По состоянию на утро 16 февраля Национальный банк Украины снизил официальный курс евро на 22 коп. – до 39,12 грн.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Официальный курс доллара остается без изменений – 36,65 грн, однако в банковских обменниках его стоимость 39-40 грн.
Сейчас смотрят
Какой курс валют в банках Украины 16.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,15 грн
|42,15 грн
|Доллар
|39,10 грн
|39,60 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,85 грн
|42,80 грн
|Доллар
|39,65 грн
|40,45 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,60 грн
|Доллар
|39,30 грн
|39,95 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,55 грн
|42,55 грн
|Доллар
|39,45 грн
|39,90 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Доллар
|39,50 грн
|40,50 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ