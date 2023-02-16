Євро та долар трохи здешевшали: курс валют в Україні на 16 лютого
Фото: Depositphotos
Станом на ранок 16 лютого Національний банк України понизив офіційний курс євро на 22 коп. – до 39,12 грн.
Про це повідомляє Національний банк України.
Офіційний курс долара залишається без змін – 36,65 грн, проте у банківських обмінниках він перевищує 40 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 16.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,15 грн
|42,15 грн
|Долар
|39,10 грн
|39,60 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,85 грн
|42,80 грн
|Долар
|39,65 грн
|40,45 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,60 грн
|Долар
|39,30 грн
|39,95 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,55 грн
|42,55 грн
|Долар
|39,45 грн
|39,90 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Долар
|39,50 грн
|40,50 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ