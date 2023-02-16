Лютий, 16 в 9:53

Станом на ранок 16 лютого Національний банк України понизив офіційний курс євро на 22 коп. – до 39,12 грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Офіційний курс долара залишається без змін – 36,65 грн, проте у банківських обмінниках він перевищує 40 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 16.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,15 грн 42,15 грн Долар 39,10 грн 39,60 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,85 грн 42,80 грн Долар 39,65 грн 40,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,60 грн Долар 39,30 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,55 грн 42,55 грн Долар 39,45 грн 39,90 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 43,00 грн Долар 39,50 грн 40,50 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ