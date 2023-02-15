Евро резко подорожал: какой курс валют в Украине на 15 февраля
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В среду, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,34 грн/€1. Это на 25 копеек больше, чем вчера.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 15.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,3
|42,3
|Доллар
|39,2
|39,7
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,95
|42,9
|Доллар
|39,65
|40,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,3
|40,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,00
|42,65
|Доллар
|39,30
|40,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,65
|42,65
|Доллар
|39,60
|40,05
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк