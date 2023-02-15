Февраль, 15 в 9:35

В среду, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,34 грн/€1. Это на 25 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 15.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,3 42,3 Доллар 39,2 39,7

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,95 42,9 Доллар 39,65 40,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,3 40,45 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,00 42,65 Доллар 39,30 40,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,65 42,65 Доллар 39,60 40,05

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк