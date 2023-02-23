Рада проголосовала за экономические санкции против финансовых учреждений РФ

Февраль, 23 в 13:56

Верховная Рада Украины в четверг, 23 февраля, поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о применении экономических санкций к финансовым учреждениям Российской Федерации.

Об этом у себя в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, “за” проголосовало 325 парламентариев.

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Нардеп сообщил, что санкции вводятся на срок в 50 лет, их применят ко всем банкам, которые зарегистрированы и находятся в России.

В частности, речь идет о: Центральном банке РФ, небанковских кредитных организациях, операторах платежных систем, профессиональных участниках фондового рынка, страховых компаниях, инвестфондах, а также других финучреждениях, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в РФ.