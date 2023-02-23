Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Рада проголосовала за экономические санкции против финансовых учреждений РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Верховная Рада Украины в четверг, 23 февраля, поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о применении экономических санкций к финансовым учреждениям Российской Федерации.

Об этом у себя в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, “за” проголосовало 325 парламентариев.

Сейчас смотрят

Нардеп сообщил, что санкции вводятся на срок в 50 лет, их применят ко всем банкам, которые зарегистрированы и находятся в России. 

В частности, речь идет о: Центральном банке РФ, небанковских кредитных организациях, операторах платежных систем, профессиональных участниках фондового рынка, страховых компаниях, инвестфондах, а также других финучреждениях, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в РФ.

Читайте
На этой неделе США и союзники введут новые санкции против РФ – Байден

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка