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Факти / Україна / Економіка

Рада проголосувала за економічні санкції проти фінансових установ РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Верховна Рада України в четвер, 23 лютого, підтримала указ президента України Володимира Зеленського щодо застосування економічних санкцій до фінансових установ Російської Федерації.

Про це у себе в Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, “за” проголосувало 325 парламентарів.

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Нардеп повідомив, що санкції впроваджуються на строк у 50 років, їх застосують до всіх банків, які зареєстровані та розташовані в Росії. 

Зокрема, йдеться про: Центральний банк РФ, небанківські кредитні організації, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхові компанії, інвестфонди, а також інші фінустанови, які зареєстровані та надають послуги в РФ.

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