Рада проголосувала за економічні санкції проти фінансових установ РФ
Фото: Depositphotos
Верховна Рада України в четвер, 23 лютого, підтримала указ президента України Володимира Зеленського щодо застосування економічних санкцій до фінансових установ Російської Федерації.
Про це у себе в Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, “за” проголосувало 325 парламентарів.
Зараз дивляться
Нардеп повідомив, що санкції впроваджуються на строк у 50 років, їх застосують до всіх банків, які зареєстровані та розташовані в Росії.
Зокрема, йдеться про: Центральний банк РФ, небанківські кредитні організації, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхові компанії, інвестфонди, а також інші фінустанови, які зареєстровані та надають послуги в РФ.