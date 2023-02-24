Цены будут публиковать в Prozorro: Рада одобрила закон об оборонных закупках
Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении прозрачности в оборонных закупках.
Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за документ № 8381 во втором чтении и в целом проголосовали 264 народных избранника.
Законопроект предлагает обязательно публиковать в электронной системе публичных закупок Prozorro цены, по которым оборонные заказчики закупают товары для военнослужащих, а также другие товары и услуги для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Исключением являются сведения о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, которые составляют государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности. Речь идет, например, о закупках вооружения.
Как объяснила нардеп, глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Анастасия Радина, теперь общество сможет отслеживать, как тратятся средства из госбюджета на приобретение продуктов, обуви и других товаров для военных.
– Он (документ, — Ред.) о прозрачности оборонных закупок, кроме закупок оружия, которые должны оставаться тайными… Законопроект о том, чтобы в закупках появилось больше конкуренции, больше объявлений и чтобы появились пороговые цены, связанные с рыночными, — отметила Радина.
Депутат также перечислила ключевые положения законопроекта:
- Публичной станет информация о стоимости товаров (услуг, работ) за единицу. Речь идет как о закупках, проведенных после принятия закона, так и тех, что происходили за год полномасштабной войны. Весь контракт публиковать не будут, поскольку он может содержать информацию, которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности.
- Кабмин должен определять “потолок” для цен на продукты, который будет привязан к рыночным ценам.
- Закупка товаров и услуг для ВСУ станет более открытой для конкуренции. Документ содержит требование обнародовать отчет об оборонной закупке, даже если она осуществляется не в системе Prozorro.
- Кабмин должен убрать искусственные барьеры в правилах закупки, связанной с питанием, для производителей и ритейл-сетей.
- Минобороны обяжут обнародовать цены на продукты питания для ВСУ в составе трех услуг: обеспечение комплектами продуктов питания; обеспечение питанием; организация питания воинских частей.
- Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сможет получать любой контракт (даже тайный) и изучить его.
Радина подчеркнула, что законопроект повысит прозрачность в сфере закупок для ВСУ, а манипуляции станут чрезвычайно сложными.
Сейчас нардепы работают над тем, чтобы изменить систему закупок для ВСУ в целом и сделать ее более конкурентной.
Как известно, недавно вокруг Министерства обороны Украины разгорелся “пищевой” скандал: ведомство обвинили в завышенных ценах на закупку продуктов для военнослужащих ВСУ. На фоне скандала в министерстве произошел ряд увольнений (были назначены новые заместители министра), а некоторым бывшим чиновникам объявлено подозрение.
Министр обороны Алексей Резников признал проблемы и анонсировал реформы. Речь идет о перезагрузке антикоррупционного управления и создании общественного антикоррупционного совета.
Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Facebook-страница Анастасии Радиной