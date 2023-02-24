Февраль, 24 в 15:51

Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении прозрачности в оборонных закупках.

Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за документ № 8381 во втором чтении и в целом проголосовали 264 народных избранника.

Законопроект предлагает обязательно публиковать в электронной системе публичных закупок Prozorro цены, по которым оборонные заказчики закупают товары для военнослужащих, а также другие товары и услуги для обеспечения Вооруженных сил Украины.

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Исключением являются сведения о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, которые составляют государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности. Речь идет, например, о закупках вооружения.

Как объяснила нардеп, глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Анастасия Радина, теперь общество сможет отслеживать, как тратятся средства из госбюджета на приобретение продуктов, обуви и других товаров для военных.

– Он (документ, — Ред.) о прозрачности оборонных закупок, кроме закупок оружия, которые должны оставаться тайными… Законопроект о том, чтобы в закупках появилось больше конкуренции, больше объявлений и чтобы появились пороговые цены, связанные с рыночными, — отметила Радина.

Депутат также перечислила ключевые положения законопроекта:

Публичной станет информация о стоимости товаров (услуг, работ) за единицу. Речь идет как о закупках, проведенных после принятия закона, так и тех, что происходили за год полномасштабной войны. Весь контракт публиковать не будут, поскольку он может содержать информацию, которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности.

Кабмин должен определять “потолок” для цен на продукты, который будет привязан к рыночным ценам.

Закупка товаров и услуг для ВСУ станет более открытой для конкуренции. Документ содержит требование обнародовать отчет об оборонной закупке, даже если она осуществляется не в системе Prozorro.

Кабмин должен убрать искусственные барьеры в правилах закупки, связанной с питанием, для производителей и ритейл-сетей.

Минобороны обяжут обнародовать цены на продукты питания для ВСУ в составе трех услуг: обеспечение комплектами продуктов питания; обеспечение питанием; организация питания воинских частей.

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сможет получать любой контракт (даже тайный) и изучить его.

Радина подчеркнула, что законопроект повысит прозрачность в сфере закупок для ВСУ, а манипуляции станут чрезвычайно сложными.

Сейчас нардепы работают над тем, чтобы изменить систему закупок для ВСУ в целом и сделать ее более конкурентной.

Как известно, недавно вокруг Министерства обороны Украины разгорелся “пищевой” скандал: ведомство обвинили в завышенных ценах на закупку продуктов для военнослужащих ВСУ. На фоне скандала в министерстве произошел ряд увольнений (были назначены новые заместители министра), а некоторым бывшим чиновникам объявлено подозрение.

Министр обороны Алексей Резников признал проблемы и анонсировал реформы. Речь идет о перезагрузке антикоррупционного управления и создании общественного антикоррупционного совета.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Facebook-страница Анастасии Радиной