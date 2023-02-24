Лютий, 24 в 15:51

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за документ №8381 у другому читанні та в цілому проголосували 264 народні обранці.

Законопроєктом пропонується обов’язково оприлюднювати в електронній системі публічних закупівель Prozorro ціни, за якими оборонні замовники закуповують товари для військовослужбовців, а також інші товари і послуги для забезпечення Збройних сил України.

Зараз дивляться

Винятком є відомості про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які становлять державну таємницю й розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці. Йдеться, наприклад, про закупівлі озброєння.

Як пояснила народна депутатка, голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна, тепер суспільство зможе відстежувати, як витрачаються кошти з держбюджету на придбання продуктів, взуття та інших товарів для військових.

– Він (документ. – Ред.) про прозорість оборонних закупівель, окрім закупівель зброї, які мають залишатися таємними… Законопроєкт про те, щоб у закупівлях з’явилося більше конкуренції, більше оголошень і щоб з’явилися порогові ціни, що пов’язані з ринковими, – зазначила Радіна.

Депутатка також перерахувала ключові положення законопроєкту:

Публічною стане інформація про вартість товарів (послуг, робіт) за одиницю. Йдеться як про закупівлі, проведені після ухвалення закону, так і ті, що відбувалися протягом року повномасштабної війни. Весь контракт оприлюднювати не будуть, оскільки він може містити інформацію, яка має залишатися закритою з міркувань безпеки.

Кабмін має визначати “стелю” для цін на продукти, яка буде прив’язана до ринкових цін.

Закупівля товарів та послуг для ЗСУ стане більш відкритою для конкуренції. Документ містить вимогу оприлюднювати звіт про оборонну закупівлю, навіть якщо вона здійснюється не в системі Prozorro.

Кабмін має прибрати штучні бар’єри в правилах закупівлі, пов’язаної з харчуванням, для виробників і рітейл-мереж.

Міноборони зобов’яжуть оприлюднювати ціни на продукти харчування для ЗСУ у складі трьох послуг: забезпечення комплектами продуктів харчування; забезпечення харчуванням; організація харчування військових частин.

Комітет ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки зможе отримувати будь-який контракт (навіть таємний) і переглянути його.

Радіна наголосила, що законопроєкт підвищить прозорість у сфері закупівель для ЗСУ, а маніпуляції стануть надзвичайно складними.

Зараз нардепи працюють над тим, щоб загалом змінити систему закупівель для ЗСУ та зробити її більш конкурентною.

Як відомо, нещодавно довкола Міністерства оборони України розгорівся “харчовий” скандал: відомство звинуватили у завищених цінах закупівлі продуктів для військовослужбовців ЗСУ. На тлі скандалу в міністерстві відбулася низка звільнень (були призначені нові заступники міністра), а деяким колишнім посадовцям оголошено підозру.

Міністр оборони Олексій Резніков визнав проблеми та анонсував реформи. Йдеться про перезавантаження антикорупційного управління та створення громадської антикорупційної ради.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка, Facebook-сторінка Анастасії Радіної