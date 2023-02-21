Экс-руководителя фонда Повернись живим Дейнегу назначили заместителем министра обороны
Фото: УНИАН
Во вторник, 21 февраля, правительство назначило основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития.
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Новым заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции стал Андрей Шевченко.
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Также правительство согласовало увольнение Сергея Шурабуры с должности главы Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области.
Напомним, что с сегодняшнего дня должность первого заместителя министра обороны Украины занял Александр Павлюк.
Ранее он был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.