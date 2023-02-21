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Факты / Україна / Политика

Экс-руководителя фонда Повернись живим Дейнегу назначили заместителем министра обороны

Валентина Чорна, редактор ленты
Экс-руководителя фонда Повернись живим Дейнегу назначили заместителем министра обороны
Фото: УНИАН

Во вторник, 21 февраля, правительство назначило основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новым заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции стал Андрей Шевченко.

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Также правительство согласовало увольнение Сергея Шурабуры с должности главы Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области.

Напомним, что с сегодняшнего дня должность первого заместителя министра обороны Украины занял Александр Павлюк.

Ранее он был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

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