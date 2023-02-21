Февраль, 21 в 16:29

Экс-руководителя фонда Повернись живим Дейнегу назначили заместителем министра обороны

Во вторник, 21 февраля, правительство назначило основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Новым заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции стал Андрей Шевченко. Сейчас смотрят Также правительство согласовало увольнение Сергея Шурабуры с должности главы Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области. Напомним, что с сегодняшнего дня должность первого заместителя министра обороны Украины занял Александр Павлюк. Ранее он был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. Читайте Это решение моего президента: Резников заявил, что останется на посту министра обороны

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