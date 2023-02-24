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Факты / Україна / Экономика

В Украине запретят отбирать у должников деньги, поступившие как благотворительная помощь

Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Украине запретят отбирать у должников деньги, поступившие как благотворительная помощь
Фото: Depositphotos

Правительство поддержало законопроект о запрете взыскания и наложения ареста на средства должника, поступившие в качестве государственной или благотворительной помощи.

Об этом сообщают в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Предлагается запретить государственным и частным исполнителям взимать и накладывать арест на средства должников-физических лиц, если человек получил эти средства как целевую помощь от общественных, благотворительных или международных организаций, – говорится в сообщении.

Это касается и помощи на проживание, которая выплачивается внутренне перемещенным лицам.

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– Нельзя у человека забирать последнее, взимать средства, которые часто являются единственным источником для существования наиболее незащищенных! Это надо осознавать. Надеюсь на понимание и поддержку со стороны парламентариев. Призываю народных депутатов внедрить эту инициативу как можно быстрее, — обратилась к народным депутатам вице-премьер Ирина Верещук.

Законодательная инициатива от Правительства предлагает наложить запрет в сфере исполнительных производств на период военного положения и 30 дней после его прекращения.

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Источник: Минреинтеграции

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