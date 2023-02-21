Реструктуризация потребительских кредитов для ВПЛ: правительство подготовило несколько законов

Февраль, 21 в 16:20

Правительство планирует в ближайшее время внести в Верховную Раду законопроекты, разработанные Минреинтеграции, которые облегчают условия погашения кредитов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях.

Министерство получало много жалоб на начисление непропорционально больших процентов по потребительским кредитам, поэтому на период военного положения предлагает ввести обязательную реструктуризацию по таким договорам для граждан, которые:

находятся на учете как ВПЛ;

постоянно проживают или выехали с территории, на которой ведутся или велись боевые действия, или ВОТ.

В то же время такие граждане смогут воспользоваться механизмом реструктуризации только при двух условиях:

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если государственная социальная помощь и/или пенсионное обеспечение, благотворительная помощь — единственный источник дохода потребителя и членов его семьи; если потребитель или член его семьи является лицом с инвалидностью вследствие войны и совокупный доход не превышает размер двух минимальных зарплат.

Среди других инициатив — на период военного положения и в течение 30 дней после его прекращения предлагают запретить кредиторам и коллекторским компаниям осуществлять мероприятия по урегулированию просроченной задолженности.

Кроме того, предусматриваются изменения в Налоговый кодекс, которыми предлагается не облагать налогом доходы, полученные в результате такой реструктуризации.

Источник: Мінреінтеграції