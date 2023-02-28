Сергей Токарев анонсировал бесплатный воркшоп профессора из Стэнфорда во Львове от SET University

Февраль, 28 в 18:24

SET University организует во Львове двухдневный воркшоп с профессором Стэнфордского университета и специалистом по эффективной невербальной коммуникации, сторителлинга и искусства презентации Джеффом Кабили.

Об этом сообщил соучредитель SET University Сергей Токарев.

По его словам, воркшоп состоится 5 и 6 марта. Он специально разработан для поддержки украинских лидеров, которые управляют изменениями в технологиях, государственной политике, бизнесе и образовании.

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— Создавая SET University, мы ориентировались на опыт лучших технологических вузов мира. В частности, Стэнфордского университета и Массачусетского технологического университета. Нашей целью, также, было привлечение профессоров из этих вузов к преподаванию в Украине. Такие воркшопы — одна из возможностей получить знания от лучших специалистов мирового уровня, – рассказывает Сергей Токарев.

Воркшоп является бесплатным, а набор участников продлится до 3 марта. Организаторы рассмотрят заявки и пришлют подтверждение участникам. Язык преподавания — английский. Для регистрации на участие в воркшопе, необходимо заполнить короткую форму.

Профессор Кабили расскажет об истории инноваций в Кремниевой долине, научит невербальной коммуникации, сторителлингу и искусству презентации.

Кроме того, участники будут иметь возможность потренироваться презентовать свои проекты в формате 3-минутного питча, получат отзыв и советы от спикера.

Джефф Кабили преподает навыки эффективной невербальной коммуникации, сторителлинг и искусство презентации в Стэнфордском университете с 2006 года и является ментором в нескольких всемирно известных инкубаторах, таких как Plug and Play, Draper University и StartX, где он помогает предпринимателям повысить результативность их презентаций.

Джефф помогает стартапам отточить свои 3-минутные презентации, чтобы повысить их шансы привлечь деньги от инвесторов. Он фокусируется на “как это сказать”, а не “что сказать”.

— Мы рады, что преподаватели лучших университетов мира поддерживают и приезжают в Украину, ведь образование – это залог быстрого восстановления нашей страны. Мы верим, что этот воркшоп станет прекрасной возможностью для участников научиться у всемирно известного эксперта и усовершенствовать свои коммуникативные и презентационные навыки, которые важны для реализации проектов и важных изменений, – отметила президент Set University Ирина Вольницкая.

Отметим, SET University — украинское некоммерческое учебное заведение, которое предоставляет высшее образование будущим лидерам технологической индустрии.

SET University сочетает в себе современный подход к образованию с упором на технологии и предпринимательство. С начала войны команда SET сосредоточилась на доступности актуального ИТ-образования для всех украинцев, поддержке стартапов и гуманитарной помощи.

Соучредителем университета является серийный технологический предприниматель, инвестор и партнер-основатель Roosh и Киевская школа экономики Сергей Токарев.