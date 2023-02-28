Сергій Токарєв анонсував безкоштовний воркшоп професора зі Стенфорду у Львові від SET University

Лютий, 28 в 18:24

SET University організовує у Львові дводенний воркшоп з професором Стенфордського університету та фахівцем із ефективної невербальної комунікації, сторітелінгу та мистецтва презентації Джеффом Кабілі.

Про це повідомив співзасновник SET University Сергій Токарєв.

За його словами, воркшоп відбудеться 5 та 6 березня. Він спеціально розроблений для підтримки українських лідерів, які керують змінами в технологіях, державній політиці, бізнесі та освіті.

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– Створюючи SET University, ми орієнтувалися на досвід кращих технологічних вишів світу. Зокрема, Стенфордського університету та Массачусетського технологічного університету. Нашою метою також було залучання професорів з цих вишів до викладання в Україні. Такі воркшопи – одна з можливостей отримати знання від кращих спеціалістів світового рівня, – розповідає Сергій Токарєв.

Воркшоп є безплатним, а набір учасників триватиме до 3 березня. Організатори розглянуть заявки та надішлють підтвердження учасникам. Мова викладання – англійська. Для реєстрації на участь у воркшопі, необхідно заповнити коротку форму.

Професор Кабілі розкаже про історію інновацій у Кремнієвій долині, навчить невербальній комунікації, сторітелінгу та мистецтву презентації.

Крім того, учасники матимуть можливість потренуватися презентувати свої проєкти у форматі 3-хвилинного пітча, отримають відгук та поради від спікера.

Джефф Кабілі викладає навички ефективної невербальної комунікації, сторітелінг та мистецтво презентації в Стенфордському університеті з 2006 року та є ментором у кількох всесвітньовідомих інкубаторах, таких як Plug and Play, Draper University та StartX, де він допомагає підприємцям підвищити результативність їх презентацій.

Джефф допомагає стартапам відшліфувати свої 3-хвилинні презентації, щоб підвищити їхні шанси залучити гроші від інвесторів. Він зосереджується на “як це сказати”, а не “що сказати”.

– Ми раді, що викладачі найкращих університетів світу підтримують і приїжджають в Україну, адже освіта – це запорука швидкої відбудови нашої країни. Ми віримо, що цей воркшоп стане чудовою нагодою для учасників навчитися у всесвітньо відомого експерта та вдосконалити свої комунікативні та презентаційні навички, які є важливими для реалізації проєктів та важливих змін, – зазначила президентка SET University Ірина Вольницька.

Зазначимо, SET University – український некомерційний навчальний заклад, який надає вищу освіту майбутнім лідерам технологічної індустрії.

SET University поєднує сучасний підхід до освіти з фокусом на технологіях та підприємництві. З початку війни команда SET зосередилася на доступності актуальної ІТ-освіти для всіх українців, підтримці стартапів та гуманітарній допомозі.

Співзасновником університету є серійний технологічний підприємець, інвестор та партнер-засновник Roosh і Київська школа економіки Сергій Токарєв.