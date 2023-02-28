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Факты / Україна / Экономика

В Киеве 1 марта открывается офис Организации экономического сотрудничества

Юлия Соколова, редактор ленты
Денис Шмигаль і голова ОЕСР Корманн
Фото: Правительственный портал

В среду, 1 марта, в Киеве заработает официальный офис Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом объявил премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном в Киеве.

По словам Шмыгаля, офис ОЭСР позволит координировать усилия по восстановлению Украины.

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– Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации, — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль уточнил, что Украина и ОЭСР вместе добились результатов в сферах: антикоррупционной реформы, инвестиций, совершенствования налоговой системы, “зеленой” экономики, предпринимательства, корпоративного и государственного управления, образования, децентрализации и энергетики.

Во время встречи Шмыгаль и Корманн также обсудили совместную работу в рамках мультидонорской координационной платформы для помощи Украине.

Кабинет министров и ОЭСР подписали соглашение об участии нашего государства в международном исследовании качества образования PISA 2025 года.

Матиас Корманн в заявлении для СМИ подтвердил открытие координационного офиса ОЭСР в Киеве с 1 марта. По его словам, офис приютило у себя посольство Словакии в Украине.

А финансовую помощь в создании представительства организации предоставили Словакия, Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония.

По словам Корманна, офис ОЭСР будет помогать Украине развивать рыночную экономику.

– Наши коллеги в офисе будут сотрудничать с вашим правительством по разработке программы ОЭСР в Украине, чтобы мы могли помочь вам достичь всех тех приоритетов, которые поставлены в рамках реформ вашего правительства, и осуществить эту амбициозную программу реформирования по правилам и принципам ОЭСР, — подчеркнул генсек, напомнив, что Украина хочет стать членом организации.

Он заверил, что ОЭСР сделает все возможное, чтобы наше государство действительно стало открытой рыночной экономикой.

Заявка Украины на членство в ОЭСР: почему это важно

Следует отметить, что 5 июля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития. Это произошло во время конференции в Лугано, посвященной восстановлению Украины. Заявку генсеку ОЭСР передал премьер Денис Шмыгаль.

А в начале октября в ОЭСР признали Украину потенциальным членом организации. Стартовал начальный диалог о вступлении нашего государства, после чего Совет ОЭСР перейдет к подготовке проекта дорожной карты.

Как объяснял Денис Шмыгаль, принятие Украины в ОЭСР станет важным маркером ее готовности к вступлению в Евросоюз. Кроме того, это будет сигнал для иностранных компаний, что наше государство является перспективным местом для развития бизнеса и инвестиций.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была создана в 1960 году. Сейчас в ее состав входят 38 наиболее развитых экономик мира. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).

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Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Источники: Укринформ, Кабмин
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