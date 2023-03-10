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Факты / Україна / Экономика

В феврале инфляция снизилась до 0,7%, в годовом измерении — до 24,9%

Валентина Чорна, редактор ленты
Економіка
Фото: Depositphotos

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2023 года замедлился с 0,8% в январе до 0,7%, вернувшись до уровня декабря.

Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила Государственная служба статистики.

В прошлом году в феврале была зафиксирована инфляция 1,6% — в годовом измерении по итогам февраля 2023 года она снизилась до 24,9% с 26% по итогам января и с 26,6% по итогам декабря.

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Базовая инфляция в прошлом месяце уменьшилась до 0,5% с 0,7% в январе и 0,8% в декабре, отметил Госстат.

В феврале прошлого года базовая инфляция составила 1%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам января также снизилась до 22,7% с 23,3%, что немного выше показателя прошлого года на 22,6%.

Ранее Минэкономики сообщило о снижении прогноза инфляции на текущий год до 24% с 28%.

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