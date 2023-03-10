Березень, 10 в 16:30

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2023 року сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7%, повернувшись до рівня грудня.

Про це у п’ятницю, 10 березня, повідомила Державна служба статистики.

Торік у лютому була зафіксована інфляція 1,6% – у річному вимірі за підсумками лютого 2023 вона знизилася до 24,9% з 26% за підсумками січня та з 26,6% за підсумками грудня.

Зараз дивляться

Базова інфляція минулого місяця зменшилася до 0,5% з 0,7% у січні та 0,8% у грудні, зазначив Держстат.

У лютому минулого року базова інфляція становила 1%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками січня також знизилася до 22,7% з 23,3%, що трохи вище за показник минулого року на 22,6%.

Раніше Мінекономіки повідомило про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% із 28%.