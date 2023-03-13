Рада рассмотрит его безотлагательно: подробности закона об увеличении расходов госбюджета

Март, 13 в 21:01

Верховная Рада планирует безотлагательно рассмотреть инициированный Кабмином законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн.

Об этом сообщила народная депутат от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа.

– Верховная Рада рассмотрит этот проект закона безотлагательно, – написала она на своей странице в Facebook.

При этом представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что, в частности, планируется увеличить внешние заимствования на 180,6 млрд грн, внутренние – на 271,3 млрд грн.

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Он отметил, что в предложенном увеличении расходов на нацбезопасность и оборону оплата труда с начислениями занимает 477,2 млрд грн, военная техника и оборудование – 30,2 млрд грн.

Кроме того, предлагается увеличить на 10 млрд грн объем госгарантий резидентам Украины по кредитам, привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин на сегодняшнем заседании поддержал законопроект, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета на 2023 год на более чем 500 млрд грн. Средства будут направлены на оборону.