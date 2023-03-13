Март, 13 в 18:36

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал законопроект, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета на 2023 год на более чем 500 млрд грн. Средства будут направлены на оборону.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн, — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, правительство предлагает распределить эти средства следующим образом:

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более 518 млрд грн – направить на сектор нацбезопасности и обороны;

на 19 млрд грн увеличить резервный фонд.

Шмыгаль отметил, что увеличение расходов госбюджета будет способствовать усилению обороноспособности Украины и прекращению полномасштабной агрессии РФ.

В законопроекте предлагается направить дополнительные средства на выплаты военнослужащим, закупку военной и специальной техники, оборудования и т. д.

– Благодаря поддержке наших международных партнеров мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию, — добавил премьер.

Теперь законопроект должна рассмотреть и принять Верховная Рада.

Как уточнила нардеп, глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, изменения в государственный бюджет на 2023 год предполагают увеличение расходов на 537,2 млрд грн.

Из них 96,5% (или 518,2 млрд грн) будут направлены на сектор национальной безопасности и обороны.

– Большая часть этих средств направляется на общие расходы на денежное обеспечение военнослужащих, – уточнила Пидласа.

Еще 19 млрд грн поступят в резервный фонд госбюджета, который используется “для непредсказуемых и неотложных мер”. К примеру, в этом году средства фонда использовались для строительства фортификационных сооружений.

Дополнительные расходы госбюджета-2023 планируют возместить из таких источников:

419,3 млрд грн – за счет внутренних и внешних заимствований;

60,7 млрд грн – за счет увеличения доходов (благодаря росту поступлений НДФЛ, НДС и части чистой прибыли государственных банков);

50,3 млрд грн – после сокращения расходов на обслуживание государственного долга;

6,9 млрд грн – благодаря уменьшению расходов на обеспечение государственных гарантий.

Пидласа заверила, что Верховная Рада рассмотрит этот законопроект безотлагательно.

Недавно народный депутат от Голоса Ярослав Железняк анонсировал увеличение военных расходов на более чем полтриллиона гривен в 2023 году.

Источник: Facebook Роксоланы Пидласой, Telegram-канал Дениса Шмыгаля