Рада розгляне його невідкладно: подробиці закону щодо збільшення видатків держбюджету

Березень, 13 в 21:01

Верховна Рада планує невідкладно розглянути ініційований Кабміном законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу Роксолана Підласа.

– Верховна Рада розгляне цей проєкт закону невідкладно, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

При цьому представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, повідомив, що, зокрема, планується збільшити зовнішні запозичення на 180,6 млрд грн, внутрішні – на 271,3 млрд грн.

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Він зазначив, що у запропонованому збільшенні витрат на нацбезпеку та оборону оплата праці з нарахуваннями займає 477,2 млрд грн, військова техніка та обладнання – 30,2 млрд грн.

Крім того, пропонується збільшити на 10 млрд грн обсяг держгарантій резидентам України за кредитами, які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні підтримав законопроєкт, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік на більш ніж 500 млрд грн. Кошти спрямують на оборону.