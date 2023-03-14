Наличный евро немного подорожал: курс валют в Украине 14 марта
Фото: Depositphotos
Сегодня, 14 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,10 грн, что на 36 коп. дороже, чем днем ранее.
Курс доллара Национальный банк Украины все еще оставляет без изменений — 36,56 грн.
Злотый повысился на 5 коп. — 8,32 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 14.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,80 грн
|40,80 грн
|Доллар
|37,90 грн
|38,40 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,30 грн
|41,00 грн
|Доллар
|38,25 грн
|39,20 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,90 грн
|40,80 грн
|Доллар
|38,10 грн
|38,70 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,20 грн
|41,00 грн
|Доллар
|38,20 грн
|38,80 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25 грн
|41,00 грн
|Доллар
|38,25 грн
|39,00 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ