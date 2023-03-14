Март, 14 в 8:58

Сегодня, 14 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,10 грн, что на 36 коп. дороже, чем днем ранее.

Курс доллара Национальный банк Украины все еще оставляет без изменений — 36,56 грн.

Злотый повысился на 5 коп. — 8,32 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 14.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,80 грн 40,80 грн Доллар 37,90 грн 38,40 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,30 грн 41,00 грн Доллар 38,25 грн 39,20 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,90 грн 40,80 грн Доллар 38,10 грн 38,70 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,20 грн 41,00 грн Доллар 38,20 грн 38,80 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 40,25 грн 41,00 грн Доллар 38,25 грн 39,00 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ