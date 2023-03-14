Готівковий євро трохи здорожчав: курс валют в Україні 14 березня
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Сьогодні, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,10 грн, що на 36 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн.
Злотий підвищився на 5 коп. – 8,32 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 14.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,80 грн
|40,80 грн
|Долар
|37,90 грн
|38,40 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,25 грн
|39,20 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90 грн
|40,80 грн
|Долар
|38,10 грн
|38,70 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,20 грн
|38,80 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,25 грн
|39,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ