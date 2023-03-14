Березень, 14 в 8:58

Сьогодні, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,10 грн, що на 36 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн.

Злотий підвищився на 5 коп. – 8,32 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 14.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,80 грн 40,80 грн Долар 37,90 грн 38,40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,00 грн Долар 38,25 грн 39,20 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,90 грн 40,80 грн Долар 38,10 грн 38,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 грн 41,00 грн Долар 38,20 грн 38,80 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,00 грн Долар 38,25 грн 39,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ