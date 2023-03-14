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Факти / Україна / Економіка

Готівковий євро трохи здорожчав: курс валют в Україні 14 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Готівковий євро трохи здорожчав: курс валют в Україні 14 березня
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,10 грн, що на 36 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн.

Злотий підвищився на 5 коп. – 8,32 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 14.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,80 грн 40,80 грн
Долар 37,90 грн 38,40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 грн 41,00 грн
Долар 38,25 грн 39,20 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 грн 40,80 грн
Долар 38,10 грн 38,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 грн 41,00 грн
Долар 38,20 грн 38,80 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 грн 41,00 грн
Долар 38,25 грн 39,00 грн
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Після вихідних євро здорожчало: курс валют на 13 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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