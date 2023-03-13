После выходных евро подорожал: курс валют на 13 марта
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В понедельник, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,74 грн/€1. Евро подорожало на 12 копеек.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 13.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|37,95
|38,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,00
|Доллар
|38,25
|39,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,30
|40,40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,80
|Доллар
|38,00
|38,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,80
|Доллар
|38,15
|38,80
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк