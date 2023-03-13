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Факты / Україна / Экономика

После выходных евро подорожал: курс валют на 13 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
После выходных евро подорожал: курс валют на 13 марта
Фото: Unsplash

В понедельник, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,74 грн/€1. Евро подорожало на 12 копеек.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 13.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,55
Доллар 37,95 38,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,00
Доллар 38,25 39,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,30 40,40
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,90 40,80
Доллар 38,00 38,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,80
Доллар 38,15 38,80
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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