Март, 13 в 9:36

После выходных евро подорожал: курс валют на 13 марта

В понедельник, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,74 грн/€1. Евро подорожало на 12 копеек. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 13.03.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,55 40,55 Доллар 37,95 38,45 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,00 Доллар 38,25 39,25 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,30 40,40 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 40,80 Доллар 38,00 38,90 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 40,80 Доллар 38,15 38,80 Читайте Криптовалюта пришла на помощь Украине: в Минцифры собрали почти $55 млн Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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