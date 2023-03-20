WhiteBIT задонатила миллион на создание флота морских дронов
Основатель и СЕО одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT Владимир Носов, на условиях конкурса, передал своим подписчикам 250 NFT из коллекции UACatsDivision, общая стоимость которых составляет 1 млн грн.
Речь идет о NFT, продажа которых была объявлена на официальной фандрайзинговой платформе United 24 ради сбора средств на приобретение морских боевых дронов для Украины.
О конкурсе по передаче купленных на аукционе криптографических токенов Носов объявил 14 марта на своей странице в Instagram.
— Мы выкупили 250 NFT из коллекции UACatsDivision и надеемся, что этим вкладом сможем приблизить закрытие сбора на создание первого в мире флота морских дронов. Теперь мы хотим передать их украинцам, чтобы каждый почувствовал свою причастность к помощи Украине и нашим защитникам, – комментирует Владимир Носов.
По условиям, участники конкурса должны были распространить историю с изображением Cats Division, обозначить страницы биржи, Владимира Носова и организаторов благотворительного аукциона: UA Cats Division, платформы United 24 и одного из ведущих медиа о крипте Иncrypted.
Менее чем за сутки было опубликовано более 250 сториз и определены победители конкурса.
Криптобиржа WhiteBIT родом из Харькова и системно поддерживает Украину во время полномасштабной войны с РФ.
В частности компания переводит средства на гуманитарную помощь харьковчанам, а также принимает активное участие в благотворительных инициативах.
С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT выделила почти $11 млн собственных средств на помощь украинцам и вооруженным силам Украины.
Напомним, что WhiteBIT — одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, которая была основана в 2018 году.
Недавно биржа, в партнерстве с Минцифры и другими игроками индустрии, запустили бесплатный курс по криптограммотности, что позволит украинцам овладеть блокчейном.