WhiteBIT задонатила мільйон на створення флоту морських дронів

Березень, 20 в 15:50

Засновник і СЕО однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT Володимир Носов, на умовах конкурсу, передав своїм підписникам 250 NFT із колекції UACatsDivision, загальна вартість яких становить 1 млн грн.

Йдеться про NFT, продаж яких було оголошено на офіційній фандрайзинговій платформі United 24 заради збору коштів на придбання морських бойових дронів для України.

Про конкурс щодо передачі куплених на аукціоні криптографічних токенів Носов оголосив 14 березня на своїй сторінці в Instagram.

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– Ми викупили 250 NFT з колекції UACatsDivision і сподіваємося, що цим внеском зможемо наблизити закриття збору на створення першого у світі флоту морських дронів. Тепер ми хочемо передати їх українцям, аби кожен відчув свою причетність до допомоги Україні й нашим захисникам, — коментує Володимир Носов.

За умовами, учасники конкурсу мали поширити історію із зображенням Cats Division, позначити сторінки біржі, Володимира Носова та організаторів благодійного аукціону: UA Cats Division, платформи United 24 та одного з провідних медіа про крипту Іncrypted.

Менше ніж за добу було опубліковано понад 250 сторіз і визначено переможців конкурсу.

Криптобіржа WhiteBIT родом із Харкова та системно підтримує Україну під час повномасштабної війни з РФ.

Зокрема компанія переказує кошти на гуманітарну допомогу харків’янам, а також бере активну участь у благодійних ініціативах.

Від початку повномасштабного вторгнення WhiteBIT виділила майже $11 млн власних коштів на допомогу українцям і Збройним силам України.

Нагадаємо, що WhiteBIT – одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, яка була заснована у 2018 році.

Нещодавно біржа, у партнерстві з Мінцифри та іншими гравцями індустрії, запустили безоплатний курс із криптограмотності, що дозволить українцям опанувати блокчейн.