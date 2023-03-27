После выходных евро резко подешевел: курс валют на 27 марта
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В понедельник, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,31 грн/€1. Он снизился на 46 копеек.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
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Какой курс валют в банках Украины 27.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|37,85
|38,34
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,30
|Доллар
|38,15
|38,90
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|41,60
|Доллар
|38,00
|38,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,60
|Доллар
|38,10
|38,70
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк