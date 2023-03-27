Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

После выходных евро резко подешевел: курс валют на 27 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
После выходных евро резко подешевел: курс валют на 27 марта
Фото: Depositphotos

В понедельник, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,31 грн/€1. Он снизился на 46 копеек.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 27.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 37,85 38,34

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,30
Доллар 38,15 38,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,90 41,60
Доллар 38,00 38,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,60
Доллар 38,10 38,70

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка