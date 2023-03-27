Март, 27 в 9:03

В понедельник, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,31 грн/€1. Он снизился на 46 копеек.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 27.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,1 41,1 Доллар 37,85 38,34

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,30 Доллар 38,15 38,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,45 40,65 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,90 41,60 Доллар 38,00 38,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,60 41,60 Доллар 38,10 38,70

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк