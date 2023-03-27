Після вихідних євро різко здешевшало: курс валют на 27 березня
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У понеділок, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,31 грн/€1. Він знизився на 46 копійок.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 27.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|37,85
|38,34
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,30
|Долар
|38,15
|38,90
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,65
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,90
|41,60
|Долар
|38,00
|38,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,60
|Долар
|38,10
|38,70
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк