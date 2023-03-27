Березень, 27 в 9:03

У понеділок, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,31 грн/€1. Він знизився на 46 копійок.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 27.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,1 41,1 Долар 37,85 38,34

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,30 Долар 38,15 38,90

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,45 40,65 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,90 41,60 Долар 38,00 38,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,60 41,60 Долар 38,10 38,70

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк