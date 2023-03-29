МВФ рассмотрит новую программу финансирования Украины 31 марта
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит запрос Украины на открытие новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF 31 марта.
Этому также предшествует подведение итогов открытой в декабре Мониторинговой программы для Украины с привлечением совета директоров (PMB).
21 марта МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму SDR 11,6 млрд (около $15,6 млрд).
Фонд уточнил, что окончательное решение совета директоров ожидается в ближайшие недели.
Кабинет министров 24 марта одобрил проект Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины в МВФ и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.
Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности, рассчитанный на 12-18 месяцев и базирующийся на PMB.
Второй этап, с большими структурными реформами, нацелен на рост и евроинтеграцию.