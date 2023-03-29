МВФ рассмотрит новую программу финансирования Украины 31 марта

Март, 29 в 20:48

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит запрос Украины на открытие новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF 31 марта.

Этому также предшествует подведение итогов открытой в декабре Мониторинговой программы для Украины с привлечением совета директоров (PMB).

21 марта МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму SDR 11,6 млрд (около $15,6 млрд).

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Фонд уточнил, что окончательное решение совета директоров ожидается в ближайшие недели.

Кабинет министров 24 марта одобрил проект Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины в МВФ и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности, рассчитанный на 12-18 месяцев и базирующийся на PMB.

Второй этап, с большими структурными реформами, нацелен на рост и евроинтеграцию.