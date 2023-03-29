МВФ розгляне нову програму фінансування України 31 березня

Березень, 29 в 20:48

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне запит України на відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF 31 березня.

Цьому також передуватиме підбиття підсумків відкритої в грудні Моніторингової програми для України із залученням ради директорів (PMB).

21 березня МВФ повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу про нову чотирирічну програму EFF для України на загальну суму SDR 11,6 млрд (близько $15,6 млрд).

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Фонд уточнив, що на остаточне рішення ради директорів очікують найближчими тижнями.

Кабінет міністрів 24 березня схвалив проєкт Листа про наміри уряду й Національного банку України до МВФ і проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Програму передбачається розділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності, розрахований на 12-18 місяців і базується на PMB.

Другий етап, з великими структурними реформами, націлений на зростання і євроінтеграцію.