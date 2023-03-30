Март, 30 в 15:00

Курс безналичного доллара по отношению к гривне остается стабильным, хотя Нацбанк постоянно продает валюту для удовлетворения спроса.

Об этом сообщил в комментарии Фактам ICTV кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

— На прошлой неделе объем продажи валюты Нацбанком вырос до 500 млн долларов, что свидетельствует о росте спроса на валюту. Однако иностранные кредиты и гранты поступают стабильно в запланированных объемах. Это обеспечивает стабильность валютного курса и даже позволяет наращивать валютные резервы, — рассказал эксперт.

В то же время, по словам специалиста, такая стабильность может быть разрушена в любой момент. Обострение боевых действий, увеличение обстрелов, угроза ядерного удара — все это может привести к падению гривны.

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— Большое беспокойство вызывает дефицит госбюджета. Изначально он был утвержден на уровне 1,3 трлн грн. Однако в марте Верховная Рада внесла изменения в госбюджет и увеличила расходы на 537 млрд грн. При этом реальных источников для финансирования всех расходов госбюджета нет, — указывает Хмелевский.

Он также не исключает, что Нацбанку придется финансировать расходы за счет увеличения денежной массы, что усилит давление на гривну.

Также эксперт отмечает, что в госбюджете был заложен среднегодовой курс доллара на уровне 42,2 грн. Если девальвация не произойдет, то план по поступлениям выполнен не будет, что также не позволит профинансировать все запланированные расходы. Поэтому в этом году, скорее всего, Нацбанку придется пойти на девальвацию гривны. Причем чем позже девальвация произойдет, тем сильнее будет падение гривны.

В марте наблюдалось значительное усиление курса наличной гривны. Такое укрепление объясняется тем, что население снизило ожидания девальвации и сократило покупку валюты.

— Ставки по банковским депозитам постепенно растут, поэтому все больше людей предпочитают размещение своих денег на депозит, а не покупку валюты. Однако здесь также тенденция может резко измениться. Крупные игроки используют нынешнее падение доллара для его покупки. Вполне вероятно, что вскоре они начнут игру на повышение, — подчеркивает Хмелевский.

По прогнозам эксперта, курс вряд ли упадет ниже 37 грн за доллар. А вот потенциал для роста гораздо больший. Если не произойдет никаких исключительных событий, то курс наличного доллара в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн за доллар.