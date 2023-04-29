Система работает: Приватбанк возобновил работу после сбоя
В Приватбанке устранили все проблемы, которые возникали у клиентов со снятием наличных в банкоматах, а также с оплатой в терминалах и переводами.
— Наши уважаемые клиенты, мы понимаем все недавние неудобства. Со сбоями справились и система Приватбанка работает. Спасибо за понимание и то, что вы с нами. Работаем вместе ради победы Украины, — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:42. У клиентов возникали проблемы со снятием наличных в банкоматах Приватбанка, а также с оплатой в терминалах и переводами.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Позже в Приватбанке проинформировали, что разбираются с ситуацией. Пресс-секретарь банка Олег Серга говорит, что технической проблемы со стороны банка нет – предварительно, сбой на стороне платежных систем.
Он добавил, что терминалы других банков тоже работают с перебоями. Когда решат проблему, пока неизвестно.
К слову, ранее Приватбанк разрешил переводить средства с карт польских и немецких банков без комиссии.