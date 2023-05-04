Эксперт прогнозирует замедление роста цен на продукты

Динамика роста потребительских цен на продукты питания постепенно стабилизируется.

Об этом сообщил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, за год войны продукты питания в Украине подорожали на 31,5%. При этом потребительские цены уже в марте 2022 года выросли на 6,4% против февраля и до июня продолжали расти опережающими, по сравнению с 2021 годом, темпами.

В октябре 2022 года был зафиксирован наибольший, кроме марта, рост — на 4,2%, после чего темпы прироста снизились до 0,5-0,7% в месяц.

В марте по сравнению с февралем 2023 года цены на продукты питания выросли на 2,3%. Больше всего — на 17,3% — увеличились цены на овощи, на втором месте — яйца, далее сыр и мягкий сыр. Цены на другие продукты выросли меньше, чем на 1%, а на масло подсолнечное и хлеб и хлебопродукты даже уменьшились.

Лупенко указывает, что в марте 2023 года продолжилось замедление темпов роста потребительских цен на продукты питания. В целом они выросли на 26,5% против соответствующего месяца 2022 года, тогда как в феврале против февраля 2022 года — на 31,5%, а в январе против января прошлого года — на 32,8%.

Основными продуктами, которые сдерживали общий рост цен в феврале 2023 года, были яйца, масло подсолнечное и другие съедобные животные жиры. В марте также уменьшилась цена на масло подсолнечное, другие съедобные животные жиры, хлеб и хлебопродукты.

Торможение потребительских цен на продукты питания происходит уже в течение пяти месяцев после пика в октябре 2022 года, когда их рост против соответствующего месяца 2021 года достиг 36,1%.

— Учитывая тенденции прошлых лет, включая и военный 2022 год, а также прогнозы по объемам производства и потребления на 2023 год, можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания по мере поступления продукции нового урожая, — подытожил академик.

Ранее эксперт спрогнозировал, изменятся ли и для кого тарифы на электроэнергию.

Источник: ННЦ Институт аграрной экономики

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