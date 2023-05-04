Експерт прогнозує сповільнення зростання цін на продукти

Динаміка зростання споживчих цін на продукти харчування поступово стабілізується.

Про це повідомив директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, за рік війни продукти харчування в Україні подорожчали на 31,5%. При цьому споживчі ціни вже у березні 2022 року зросли на 6,4% проти лютого і до червня продовжували зростати випереджаючими, у порівнянні з 2021 роком, темпами.

У жовтні 2022 року було зафіксовано найбільше, крім березня, зростання – на 4,2%, після чого темпи приросту знизилися до 0,5-0,7% на місяць.

У березні проти лютого 2023 року ціни на продукти харчування зросли на 2,3%. Найбільше – на 17,3% – збільшилися ціни на овочі, на другому місці – яйця, далі сир і м’який сир. Ціни на інші продукти зросли менше, ніж на 1%, а на олію соняшникову та хліб і хлібопродукти навіть зменшилися.

Лупенко вказує, що у березні 2023 року продовжилося сповільнення темпів зростання споживчих цін на продукти харчування. Загалом вони зросли на 26,5% проти відповідного місяця 2022 року, тоді як у лютому проти лютого 2022 року – на 31,5%, а у січні проти січня минулого року – на 32,8%.

Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, олія соняшникова та інші їстівні тваринні жири. У березні також зменшилась ціна на олію соняшникову, інші їстівні тваринні жири, хліб і хлібопродукти.

Гальмування споживчих цін на продукти харчування відбувається вже протягом п’яти місяців після піку у жовтні 2022 року, коли їх зростання проти відповідного місяця 2021 року досягло 36,1%.

– Враховуючи тенденції минулих років, включаючи і воєнний 2022 рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на 2023 рік, можна очікувати сповільнення зростання і, навіть, зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування по мірі надходження продукції нового врожаю, – підсумував науковець.

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Джерело: ННЦ Інститут аграрної економіки

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