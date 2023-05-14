С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения

С конца февраля 2022 года Украина потеряла доступ к 5,5 млн человек трудоспособного возраста. Это чуть более 30% всей рабочей силы.

Об этом сообщает Конфедерация работодателей Украины.

Указано, что до войны численность рабочей силы Украины составляла 17,4 млн человек, из них 8,3 млн женщин и 9,1 млн мужчин трудоспособного возраста. Однако после полномасштабного вторжения ситуация изменилась кардинально.

Так, по состоянию на начало 2023 года за пределами Украины находились 4,6 млн украинцев, из которых 3,2 млн — женщины трудоспособного возраста. На временно оккупированных с начала 2022 года территориях жили 3 млн человек, из них ориентировочно 1,3 млн трудоспособного возраста. Кроме того, 1 млн граждан были мобилизованы на защиту государства.

— То есть с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла доступ к 5,5 млн человек трудоспособного возраста. Это чуть более 30% всей рабочей силы, — говорится в сообщении.

В то же время ситуация может измениться. Это зависит от того, когда закончится война и как будет развиваться страна.

Если будет экономический бум, то многие мигранты вернутся в Украину. Если же нет, может возникнуть противоположная ситуация, ведь после снятия ограничений на выезд мужчин за границу семьи будут решать, воссоединяться в Украине или в других странах.

Ранее Украинский центр здравоохранения сообщил, что на конец 2022 года население Украины составило около 31,4 млн человек, из которых около 1,15 млн находится на временно оккупированных территориях.

Источник: Конфедерация работодателей Украины

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