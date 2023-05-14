Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения

українці за кордоном
Фото: Pexels

С конца февраля 2022 года Украина потеряла доступ к 5,5 млн человек трудоспособного возраста. Это чуть более 30% всей рабочей силы.

Об этом сообщает Конфедерация работодателей Украины.

Указано, что до войны численность рабочей силы Украины составляла 17,4 млн человек, из них 8,3 млн женщин и 9,1 млн мужчин трудоспособного возраста. Однако после полномасштабного вторжения ситуация изменилась кардинально.

Так, по состоянию на начало 2023 года за пределами Украины находились 4,6 млн украинцев, из которых 3,2 млн — женщины трудоспособного возраста. На временно оккупированных с начала 2022 года территориях жили 3 млн человек, из них ориентировочно 1,3 млн трудоспособного возраста. Кроме того, 1 млн граждан были мобилизованы на защиту государства.

— То есть с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла доступ к 5,5 млн человек трудоспособного возраста. Это чуть более 30% всей рабочей силы, — говорится в сообщении.

В то же время ситуация может измениться. Это зависит от того, когда закончится война и как будет развиваться страна.

Если будет экономический бум, то многие мигранты вернутся в Украину. Если же нет, может возникнуть противоположная ситуация, ведь после снятия ограничений на выезд мужчин за границу семьи будут решать, воссоединяться в Украине или в других странах.

Ранее Украинский центр здравоохранения сообщил, что на конец 2022 года население Украины составило около 31,4 млн человек, из которых около 1,15 млн находится на временно оккупированных территориях.

Читайте также
Интернаты должны исчезнуть навсегда: волонтер из Харькова в полномасштабную войну приютила семерых детей
С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения

Источник: Конфедерация работодателей Украины

Война в Украине, Население
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За и против передачи оружия: в Германии начались две акции протеста на фоне визита Зеленского
Володимир Зеленський
В районе железнодорожного вокзала в Донецке прогремели взрывы
С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения
Контратаки уже заметны и имеют результаты. Мусиенко рассказал, что происходит в Бахмуте
Українські військові
РФ бьет из Градов по Запорожской области. Среди раненых – водитель скорой
РСЗВ Град армії РФ
В Минобороны РФ подтвердили ликвидацию двух своих полковников
Бої на фронті
Видео
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории

Дроны-камикадзе уже стали одним из самых востребованных видов вооружений ныне.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
С начала войны Украина потеряла более 30% трудоспособного населения
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь